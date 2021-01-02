شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يهزم الأهلى بسداسية فى دوري القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 2 يناير 1942، نجح الزمالك تحت اسم "فاروق" فى الفوز على الأهلى بسداسية دون رد فى بطولة دورى القاهرة موسم 1941-1942، وسجل أهداف الزمالك عبد الرحمن فوزى هدفين وعبد الكريم صقر مثلهما وعمر شندى ومحمد حسن حلمي.

ولعب الزمالك بتكشيل مكون من: يحيى إمام - سعيد العربى - حسين الفار - حسين لبيب - قدرى مصطفى - عمر شندى - حافظ زقلط - عبد الرحمن فوزى - مصطفى كمال طه - عبد الكريم صقر - محمد حسن حلمي

أما الأهلى فتشكيله ضم كلا من: مصطفى كامل منصور - كامل مسعود - حسين الفارى - أمين شعير - أمين صبرى - صالح عثمان - منير حافظ - صالح السواف - حسين حمدى - لبيب محمود - حسين مدكور.

وإجمالا قبل ذلك التاريخ 2 يناير 1942لعب الأهلى والزمالك 49 مباراة فاز فيها الأحمر 24 مرة والزمالك 14 وتعادلا فى 11.

وعلى المستوى المحلى، فاز الزمالك ببطولة الدورى المصرى الممتاز 12 مرة، وفاز ببطولة دورى منطقة القاهرة 14 مرة، ودورى منطقة الجيزة مرة، وتمكن من حصاد بطولة كأس مصر 27 مرة، ويعتبر الزمالك أول فريق مصرى يفوز ببطولة كأس مصر تحت مسمى كأس السلطان حسين، وفاز بكأس السوبر المصرى 4 مرات.

فاز الفارس الأبيض أيضًا ببطولة كأس الاستقلال مرتين، وكأس السلطان مرتين، وفاز بكأس أكتوبر مرة، وكأس حب مصر مرة وهى البطولة التى عُقدت لمرة واحدة وفاز بها نادى الزمالك، عندما سجل جمال عبد الحميد الهدف الوحيد فى مرمى أحمد شوبير حارس الأهلى فى الدقيقة 82، وكأس دورة الإسكندرية الصيفية ثلاث مرات، وكأس الاتحاد مرة، وكأس الملك فؤاد ثلاث مرات.

وعلى مستوى العالم العربى فاز الزمالك بكأس الأندية العربية مرة، وفاز بكأس دورة الأردن الدولية مرتين، وفاز بكأس السوبر المصرى السعودى مرتين.

وعلى المستوى الأفريقى تمكن نادى الزمالك من الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا 5 مرات، واحتفظ بكأس البطولة المسماة كأس أحمد سيكو تورى بعد فوزه بالكأس للمرة الثالثة فى تاريخه سنة 1993، وكان أول فريق مصرى يحتفظ بكأس البطولة، وفاز بكأس السوبر الأفريقى 4 مرات، وكأس الكؤوس الأفريقية مرة واحدة، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضًا، وبطولة كأس الأفروآسيوية للأندية مرتين وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بهذه البطولة.

وإجمالاً فاز الزمالك طوال تاريخه بـ76 بطولة، بين محلية وقارية وإقليمية، ليصبح واحدًا من أكثر الأندية فوزًا بالبطولات فى الوطن العربى.