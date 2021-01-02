شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى لليوم السابع: أدير نادى "ليوا إف سى" الإماراتى هاتفيًا من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، تفاصيل توليه رئاسة نادى "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دورى القسم الثانى بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما أعلن السد العالى عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام" قائلاً، "أتشرف برئاسة نادى ليوا الإماراتى الدرجة الثانية مع بداية سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاح 2021 كل عام وانتم بخير".

وقال الحضرى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه ليس شريكًا أو مالكًا لنادى "ليوا إف سي"، وإنما يتولى رئاسته من الناحية الإدارية فقط، ويقوم بمباشرة عمله مع النادى الإماراتى عن طريق الهاتف وخلال وجوده فى مصر، دون الإقامة فى الإمارات.

وأضاف حارس مصر السابق، أن مهمته مع نادى ليوا إف سى تتلخص فى إدارة شئون الفريق، وتوفير اللاعبين الذين يحتاجهم الجهاز الفنى، وكذلك ترتيب المعسكرات، ومتابعة متطلبات الجهاز الفنى، مؤكدًا أن كافة تلك الأمور يقوم بإدارتها خلال تواجده فى مصر، ومن المتوقع السفر على فترات للإمارات لمتابعة بعض الأعمال ولكن دون الإقامة هناك.

ويمتلك عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، سجلا تاريخيا من المشاركات الدولية كحارس مرمى مع منتخب الفراعنة والعديد من الأندية المصرية، ونشر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على حسابه بـ"تويتر"، قائمة بأكثر النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم واعتزلوا فى 2020، وجاء النجم المصرى عصام الحضرى فى صدارة اسماء النجوم المعتزلين.

وضمت قائمة فيفا أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين اعتزلوا فى 2020، عصام الحضرى (مصر)، دانييلى دى روسى (ايطاليا)، فينسنت كومبانى (بلجيكا)، خافيير ماسكيرانو (الارجنتين)، إيكر كاسياس (اسبانيا).

وعلق حساب الفيفا قائلا، " شهد عام 2020 اعتزال عدد من أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين تألقوا مع أنديتهم بالإضافة إلى منتخبات بلادهم فى كأس العالم".

وفى وقت سابق، استعاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، لقطات رقصته الشهيرة فوق العارضة التى أشتهر بها عقب أى فوز يحققه فريقه، وشارك السد العالى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة له وهو يجلس فوق العارضة، مصحوبة بتعليق: "الذكريات شئ فوق الاراده وفوق القلب وفوق المشاعر لهذا هى لا تنسي.. ارقص يا حضري".