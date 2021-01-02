شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ثروت سويلم المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكدت إصابة ثروت سويلم، المدير التنفيذى السابق لاتحاد الكرة، بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليه بعض الأعراض ليقرر عمل مسحة جاءت نتيجتها إيجابية، ليتم خضوعه للعزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة .

فى شأن آخر، خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تنظمها مصر الشهر الجارى بشأن مواعيد مباريات البطولة والأحداث المصاحبة لها، من أجل تعديل مواعيد مباريات مسابقة الدورى التى تم إعلانها أو المزمع إعلان الجولات اللاحقة لها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية التى يعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين فى الوسط الرياضي.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إلغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حال تأخرها فى سداد الغرامات المالية، كما كان اللائحة تنص هذا الموسم، والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة.

ووفقا للائحة لجنة المسابقات للموسم الحالى، فإن اتحاد الكرة يمنح النادى المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها فى الدورى.

كما تم الاتفاق مع الأندية على تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها اللعبة.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز فى وقت سابق على ضرورة الاستمرار فى الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أى أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.