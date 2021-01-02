رنيم الوليلى وطارق مؤمن أبطال الاسكواش يرزقان بمولودهما الأول "شهير"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق ثنائى الإسكواش رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش سابقاً، وطارق مؤمن المصنف الثالث للرجال، بنجلهما الأول "شهير"، وكتب طارق مؤمن عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله رُزِقنا اليوم بابننا الأول.. شهير مؤمن.. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لنا، واحفظه وبارك لنا فيه."
وكانت رنيم الوليلى قد أعلنت اعتزالها الاسكواش فى يوليو الماضي بعد تربعها على قمة التصنيف العالمى، وذلك بداعى تكوين الأسرة والحمل.
طارق مؤمن
واحتفلت أمس الجمعة، رنيم الوليلى بعيد ميلادها رقم 32، حيث ولدت البطلة المصرية فى الأول من يناير عام 1989 بمحافظة الإسكندرية، ودرست فى المدرسة الألمانية (سان شارل بروميه الألمانية (DSB) بالإسكندرية، لتبدأ مسيرتها مع الاسكواش فى سن صغيرة وتصبح واحدة من الأبطال التاريخيين للفراعنة بعد الانجازات التى حققتها خلال مسيرتها الاحترافية.
فازت رنيم بلقبها الاحترافى الأول عام 2009، وتوجت بالعديد من الألقاب بما فى ذلك بطولة العالم المفتوحة فى مانشستر عام 2017، وكان إنجاز رنيم الأبرز فى سبتمبر 2015، عندما أصبحت أول لاعبة تزيح الأسطورة الماليزية "نيكول" ديفيد من على قمة التصنيف العالمي بعد تسع سنوات من الهيمنة.
ومثلت رنيم مصر لأول مرة فى بطولة العالم للناشئين عام 2001، وفى عام 2004، مثّلت الفريق الأول للسيدات الذى حلّ رابعًا فى بطولة العالم لفرق الاسكواش التى أقيمت بأمستردام.
وكانت أكبر محطة فى مسيرة رنيم كناشئة عندما فازت ببطولة العالم للناشئين التي أقيمت فى أرانتل، بلجيكا عام 2005.
كما تم اختيار رنيم الوليلى كلاعبة العام من قبل الاتحاد الدولى لناشئات الاسكواش عامى 2004 و2005، ثم عادت عام 2007 لتفوز مرة أخرى ببطولة العالم للناشئين.
ومنذ ديسمبر 2018 استعادت البطلة المصرية صدارة التصنيف العالمى لسيدات الاسكواش على حساب مواطنتها نور الشربينى، وحتى شهر يوليو الماضى حيث أعلنت الاعتزال.
رنيم استطاعت أن تحصد الموسم قبل الماضي سبع ألقاب كبرى كان أبرزها بطولة الجونة، بلاك بول، دى بى ديى، CIB للسيدات، وخلال الموسم الماضى حصدت البطلة المصرية لقب بطولة سان فرانسيسكو ووصافة بطولة العالم للسيدات.
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