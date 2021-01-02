شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى وطارق مؤمن أبطال الاسكواش يرزقان بمولودهما الأول "شهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رزق ثنائى الإسكواش رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش سابقاً، وطارق مؤمن المصنف الثالث للرجال، بنجلهما الأول "شهير"، وكتب طارق مؤمن عبر حسابه على فيس بوك: الحمد لله رُزِقنا اليوم بابننا الأول.. شهير مؤمن.. اللهم أنبته نباتاً حسناً، واجعله قرة عين لنا، واحفظه وبارك لنا فيه."

وكانت رنيم الوليلى قد أعلنت اعتزالها الاسكواش فى يوليو الماضي بعد تربعها على قمة التصنيف العالمى، وذلك بداعى تكوين الأسرة والحمل.



طارق مؤمن

واحتفلت أمس الجمعة، رنيم الوليلى بعيد ميلادها رقم 32، حيث ولدت البطلة المصرية فى الأول من يناير عام 1989 بمحافظة الإسكندرية، ودرست فى المدرسة الألمانية (سان شارل بروميه الألمانية (DSB) بالإسكندرية، لتبدأ مسيرتها مع الاسكواش فى سن صغيرة وتصبح واحدة من الأبطال التاريخيين للفراعنة بعد الانجازات التى حققتها خلال مسيرتها الاحترافية.

فازت رنيم بلقبها الاحترافى الأول عام 2009، وتوجت بالعديد من الألقاب بما فى ذلك بطولة العالم المفتوحة فى مانشستر عام 2017، وكان إنجاز رنيم الأبرز فى سبتمبر 2015، عندما أصبحت أول لاعبة تزيح الأسطورة الماليزية "نيكول" ديفيد من على قمة التصنيف العالمي بعد تسع سنوات من الهيمنة.

ومثلت رنيم مصر لأول مرة فى بطولة العالم للناشئين عام 2001، وفى عام 2004، مثّلت الفريق الأول للسيدات الذى حلّ رابعًا فى بطولة العالم لفرق الاسكواش التى أقيمت بأمستردام.