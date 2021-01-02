شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الدورى بسبب مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تنظمها مصر الشهر الجارى بشأن مواعيد مباريات البطولة والأحداث المصاحبة لها، من أجل تعديل مواعيد مباريات مسابقة الدورى التى تم إعلانها أو المزمع إعلان الجولات اللاحقة لها، وذلك لإتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية التى يعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين فى الوسط الرياضي.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إلغاء عقوبة خصم النقاط على الأندية فى حال تأخرها فى سداد الغرامات المالية، كما كان اللائحة تنص هذا الموسم، والتى أعلنها مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات السابق بالجبلاية، حيث اشتكت الأندية من هذا البند للجنة الثلاثية ليتم الغاؤه خاصة وأن الأندية تمر حاليا بأزمات مالية كبيرة.

ووفقا للائحة لجنة المسابقات للموسم الحالى، فإن اتحاد الكرة يمنح النادى المعاقب بالغرامة المالية مهلة أسبوعين للسداد، وحال عدم سداده للغرامة تغلظ العقوبة المالية مع منحه أسبوعين آخرين للسداد، وإذا لم يسدد تخصم منه نقطة عن كل مباراة يخوضها فى الدورى.

كما تم الاتفاق مع الأندية على تغيير بعض بنود لائحة المسابقة كإلغاء المصافحة بعد المباراة واعادة وضع آلية جديدة للمؤتمرات الصحفية بعد المباراة حفاظا على سلامة الجميع، فيما تم الاتفاق على السماح للأندية بإنشاء قائمة انتظار للاعبين تتكون من ثلاثة لاعبين وذلك لمساعدتها فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها اللعبة.

وأكدت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم ورؤساء ومندوبى أندية الدورى الممتاز فى وقت سابق على ضرورة الاستمرار فى الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد مع انهاء أى أمور اجرائية أو قانونية أو مالية متعلقة بالعلاقة بين الاتحاد والشركة المنفذة من خلال الجهات المعنية بما يضمن سلامة كل الاجراءات.

كما وافقت الأندية على استمرار العمل بالتقنية على الرغم من المشاكل الفنية التى تتعلق ببعض جوانب مساعدة الحكام فى اتخاذ قراراتهم فى المواقف المختلف عليها، وتم اطلاع الأندية على هذه المشاكل.

وفيما يتعلق بإنشاء رابطة أندية المحترفين عرضت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد رؤية الاتحاد بدعوة الأندية لتقديم مرشحيها والاجتماع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى لتشكيل المكتب التنفيذى للرابطة وفق ما نصت عليه اللائحة المعتمدة من الجمعية العمومية الأخيرة، لتبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها، وأضاف أن الأندية إذا ارتأت تأجيل التشكيل فيما بعد، فذلك قرار يعود لها وليس تراجعا من الاتحاد.