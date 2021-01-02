شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع حسين الشحات غداً لعلاج أزمة الأنانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع حسين الشحات لاعب الفريق قبل مران الغد من أجل التحدث معه بشأن عدة أمور فنية يأتي في مقدمتها، ضرورة اللعب الجماعي والابتعاد عن اللعب الفردى الذى يظهر فى أداء اللاعب بعض المباريات.

حسين الشحات يواجه اتهامات الأنانية

ويرغب موسيماني في تخلّص حسين الشحات من لعنة الأنانية والفردية التى تفرض نفسها على أدائه خلال المباريات، ما يُكلّف الأهلي بعض المشاكل الفنية ويتسبب فى إضاعة مجهود زملائه بالفريق.

ويرى المدير الفني للأهلي أن حسين الشحات لاعب مُتميز وصاحب قدرات فنية عالية ولا ينسى أحداً أهدافه المؤثرة مع الفريق محلياً وأفريقياً لكن عليه أن يتحلّى بالأداء الجماعي بشكل أفضل من أجل مصلحة الفريق عموماً.

جلسة خاصة بين موسيماني والشحات

وينوي موسيماني التحدث مع حسين الشحات قبل مران الغد الذي يبدأ الأهلي خلاله الأستعداد لمباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد التعادل السلبي مع وادي دجلة أمس في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز .

حسين الشحات ملك الفرص الضائعة أمام دجلة

وظهر حسين الشحات بشكل غلب عليه الأداء الفردي في مباراة الأمس، الأمر الذى جعله محط انتقادات الكثير من الخبراء والنقاد وكذلك روّاد مواقع التواصل الأجتماعي حيث طالب كثيرون من اللاعب الاهتمام بالأداء الجماعي خاصة أن الجميع مقتنع تماماً بقدراته الفنية العالية ويرغبون في توظيفها بالشكل الذي يخدم الفريق ككل .