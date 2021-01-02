شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبًا فى معسكر منتخب اليد الأخير استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة اليد الأخير استعدادا للمونديال وذلك بالصالة رقم " 1" باستاد القاهرة، وهو الملعب الذى ستقام عليه مباريات الفراعنة المقرر انطلاقها 13 من الشهر الجارى بمواجهة تشيلى فى مباراة الافتتاح ضمن مباريات المجموعة السابعة التى تضم مصر وتشيلى والسويد والتشيك . واستقر المدير الفنى الإسبانى روبيرتو جارسيا على ضم 23 لاعبا للمعسكر، وتم استبعاد الرباعى المصاب عمر سامى ومصطفى خليل وأحمد خيرى ومصطفى بشير. وجاءت القائمة على النحو التالى: كريم هنداوى وعصام الطيار وَعَبَد الرحمن حميد ومحمد سند وأحمد الأحمر و أكرم يسرى ويحيى خالد ومحسن رمضان وَعَبَد الرحمن فيصل وأحمد هشام وإسلام حسن وسيف ومحمد ممدوح هاشم ووسام نوار وإبراهيم المصرى وخالد وليد وأحمد عادل يحيى الدرع وعلى زين وحسن قداح و عمر الوكيل وأحمد مؤمن و أحمد سيسه. ويستعد منتخبنا لمواجهتى اليابان وديا يومى الثلاثاء والخميس المقبلين.

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