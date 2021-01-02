شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين صلاح لاعبة الزمالك: نجمى المفضل عمرو دياب وبحب منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "ياسمين صلاح" لاعبة كرة اليد فى نادى الزمالك، التى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

الهندسة .

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

باستا وايت صوص وبان كوك

من نجمك المفضل؟

أحمد حلمى ومحمد هنيدى .

من مطربك المفضل؟

عمرو دياب

لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

لأ بتجاهل المعاكسات .

ياسمين صلاح لاعبة اليد بالزمالك ياسمين صلاح لاعبة اليد بالزمالك برة الملعب

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

مبحبش التمثيل ولكن بحب منى زكى.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال أكتر.

تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟

لا مش شرط.