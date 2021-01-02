الامارات | مارفيك يختار 27 لاعباً لمعسكر منتخب الإمارات في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك يختار 27 لاعباً لمعسكر منتخب الإمارات في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم الهولندي فان مارفيك قائمة الأبيض للمعسكر الداخلي الذي سيقام في دبي للفترة من 3 إلى 12 يناير الجاري ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل ، حيث يستضيف الأبيض منتخب ماليزيا يوم 25 مارس بالإمارات ويواجه منتخب إندونيسيا خارج أرضه يوم 30 من ذات الشهر ، فيما يستضيف منتخبي تايلند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو المقبل بالإمارات .

وضمت القائمة 27 لاعباً هم : خالد عيسى ، علي خصيف ، فهد الظنحاني ، عادل الحوسني ، بندر الإحبابي ، محمد برغش ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، شاهين عبدالرحمن ، حسن المحرمي ، وليد عباس ، محمود خميس ، يوسف جابر ، ماجد سرور ، ماجد حسن ، علي سالمين ، عبدالله رمضان ، عبدالله النقبي ، خليل الحمادي ، فابيو دي ليما ، خلفان مبارك ، طحنون الزعابي ، علي صالح ، كايو كانيدو ، علي مبخوت ، سبيسيان تيغالي وزايد العامري .

وقال بيان صحافي: "يبدأ المنتخب تجمعه اعتباراً من يوم غد الأحد على أن يؤدي تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً للمواجهة الدولية الودية أمام نظيره المنتخب العراقي يوم 12 يناير ".

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