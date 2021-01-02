شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الاتحاد لعودة «أوكوري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة حسام حسن، ارتياحة لعودة الاوغندي إيمانويل أوكري، إلى مصر والانضمام لتدريبات الفريق، بعد فترة انقطاع طويلة عن الانضمام للفريق السكندري.

ووصل الأوغندي إيمانويل أوكوي، الذي تعاقد معه زعيم الثغر الموسم الماضي، صباح أمس السبت، بعد فترة كبيرة من التواجد في بلاده.

وفور وصوله خضع اللاعب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وتم عزله لحين ظهور النتيجه، تمهيدًا للمشاركة في مباريات فريقه الفترة المقبل.

وكلف حسام حسن الجهاز المعاون بوضع برنامج تأهيلي للاعب لتجهيزه للمباريات المقبلة خصوصًا في ظل النقص العدد الذي يعاني منه خط هجوم الفريق.