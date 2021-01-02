شكرا لقرائتكم خبر عن «دابو» و«شادي» يقودان سيراميكا أمام سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة سموحة بعد قليل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع سموحة على ملعب استاد ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ نادي سيراميكا كليوباترا، المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.

خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد مسعد.

خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، محمود شكري، ومحمد جمال، وعبدالله محمود، سيف تقى ومحمد حسن، وأحمد غنيم، محمود نبيل، وينفول كوبينا، ومصطفى ميسي.