شكرا لقرائتكم خبر عن الكيك بوكسينج يصقل مواهب المدربين والحكام مع بداية العام الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري للمصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح، إقامة دورة تدريبية للمدربين والحكام على المستويات المختلفة مع بداية العام الجديد 2021.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج إن تلك الدورة الأساسية تشمل جميع المدربين والحكام المعتمدين لدى الاتحاد من أجل صقل مواهبهم وخبراتهم واطلاعهم على الجديد في عالم التدريب والتحكيم.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكيسنج أن تلك الدورة الأساسية للمدربين والحكام تأتي في إطار خطط الاتحاد الرامية لتطوير منهجيات التدريب لدى جميع الأطراف المعنية برياضة الكيك بوكسينج والعمل المستمر على الارتقاء بمكانتها عبر تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتعمل الدورة الأساسية للمدربين والحكام على توحيد معايير التدريب في كافة المراكز والأندية ورفع مستوى الوعي لدى المدربين بالتقنيات والأساسيات التي يجب مراعاتها خلال مرحلة تدريب اللاعبين ضمن جميع المستويات.

وأعلن الاتحاد عن مواعيد الدورات الأساسية للمدربين والحكام التي تم اعتمادها من جانب مجلس الإدارة وجاءت كالتالي في بورسعيد خلال الفترة من 15 إلى 17 يناير الجاري وفي الغردقة خلال الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري، وفي الدقهلية خلال الفترة من 12 إلى 15 فبراير المقبل، وفي الإسكندرية خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، تصريحاته قائلا إنه سيتم إقامة بشكل دوري للدورات الأساسية للمدربين والحكام في جميع المحافظات من أجل الاستمرار على إمدادهم بأحدث أساليب التدريب والتحكيم من أجل الارتقاء باللعبة.