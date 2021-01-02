شكرا لقرائتكم خبر عن كارني تلغي حسابها في تويتر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ألغت اللاعبة الإنجليزية السابقة كارين كارني حسابها في تويتر بعد سيل التعليقات التي تلقتها على خلفية تحليل مباراة فوز ليدز على ويست بروميتش 5-صفر، وقال مقربون من اللاعبة التي شاركت في 144 مباراة دولية إنها لم تعد تتحمل سخرية المتابعين بعد وصفها أول صعود لنادي ليدز يونايتد للبرمييرليج منذ 16 عاماً بأنه كان بفضل كورونا متجاهلة الإحصائيات، وحصلت كارني على دعم ضد التنمر لكنها فضلت الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي بعد أسبوع من إلغاء حارس أرسنال السابق رونار أليكس رونارسون حسابه على تويتر عقب سيل من انتقادات بسبب هفوة أثناء تحليل مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي في كأس الرابطة.

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