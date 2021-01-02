شكرا لقرائتكم خبر عن نفط الوسط يعزز صدارته للدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي

حقق الكرخ نتيجة مشرفة بفوزه على مضيفه الطلبة بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، سجل هدفي الكرخ اللاعبان محمود خليل ومنتظر عبد الأمير في الدقيقتين 51 و71، بينما سجل هدف الطلبة الوحيد اللاعب ذو الفقار عايد في الوقت بدل الضائع.

وعزز نفط الوسط صدارته لترتيب الدوري العراقي، بعد فوزه على ضيفه نفط البصرة بذات النتيجة، سجل لنفط الوسط اللاعبان كرار جاسم والمحترف المغربي عمر المنصوري في الدقيقتين 40 و48، فيما سجل أحمد زامل هدف نفط البصرة الوحيد في الدقيقة 55.

كما فاز القوة الجوية على ضيفه نفط ميسان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

سجل للجوية اللاعبان أيمن حسين «هدفين» في الدقيقتين 4 و9، ومدافع نفط ميسان علي حلو بالخطأ في مرماه. بينما سجل هدف نفط ميسان الوحيد علي حلو في الدقيقة 40.

وفاز السماوة، على ضيفه الكهرباء، بهدف دون رد، أحرزه اللاعب أمجد سعد في الدقيقة الرابعة.