شكرا لقرائتكم خبر عن ويلي يلهو بمسدس مع أوبميانج! والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عبر الغابوني بيير ايمريك أوبميانج نجم أرسنال الإنجليزي، عن صدمته من طيش شقيقه ويلي، لاعب أي سي ميلان وكليمارنوك وأكاندا المحلي سابقاً، بعد إطلاقه رصاصة من مسدس بالقرب من رأسه أثناء دردشة معه أونلاين، وظهر ويلي (33 عاماً) لاعب كراي الألماني حالياً في الدردشة، التي سبقت ختام سنة 2020 وتابعها 5 آلاف شخص، وهو يلقم المسدس ويطلق النار وضحك أوبميانج بخوف وقال: «غريب !». وكتب مشجع لأرسنال: «لم أصدق ما أرى، صدمت وشعرت بالذعر» وكتب آخر: «ويلي أوبميانج يبدو مخموراً ويصوب بالمسدس، لا شك في أن زوجته طردته من المنزل الآن». ولم يعلق نادي أرسنال بعد على ما حدث لكنه حتماً لن يحمل بيير ثمن تهور شقيقه.

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