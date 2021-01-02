شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يبرئ حفله السنوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشر النجم البرازيلي نيمار ( 28 عاماً) مهاجم باريس سان جيرمان بطل فرنسا، عدداً من الصور والفيديوهات على حسابه في «إنستجرام» ليثبت أن حفله برأس السنة الميلادية كان مطابقاً للشروط الصحية، وظهر نيمار في أول منشور وهو يخضع لفحص كورونا مع ابنه دافي لوكا قبل أن ينشر فيديو لعدد من الطاولات وبقربها كراس متباعدة للضيوف وصورة أخرى مع عارضة أزياء وكتب بالبرتغالية: «ديكور مذهل لحفل العشاء المتواضع والمختصر والمراعي للوائح التباعد الاجتماعي»، مع نفي دعوة 500 شخص لحفله وتأكيد أن الحفل اقتصر على العائلة والأصدقاء فقط.

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