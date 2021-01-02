شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات مبروك يثير الجدل بتصريحات نارية حول بطولة بيج رامى مستر أوليمبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات الشحات مبروك، بطل مصر السابق فى كمال الأجسام، موجة من الجدل فى الشارع الرياضى بعد تأكيده أن بطولة مستر أوليمبيا تنظمها شركات خاصة ولا تخضع لرقابة المنشطات، وكان المصرى ممدوح السبيعى، الملقب بـ"بيج رامي"، قد فاز مؤخرا بلقب مستر أولمبيا للمحترفين فى كمال الأجسام، الشهر الماضي.

الشحات مبروك قال فى تصريحات تليفزيونية، "بطولة مستر أولمبيا تنظمها شركة خاصة، ولا تشترط مشاركة لاعبين من جنسيات أخرى، بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب أنها لا تخضع للرقابة على المنشطات".

الشحات مبروك أكد أن بطولة مستر أولمبيا تهتم أكثر بحجم العضلات، بغض النظر عن أسباب ذلك، حتى لو كانت عن طريق المنشطات، بعكس الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، على حد تعبيره.

الشحات مبروك ولد بمحافظة كفر الشيخ وبدأ حياته كصانع أحذية، بدأ ممارسة لعبة كمال الأجسام فى سن صغير، وأدى تقدمه فى اللعبة إلى الاستعانة به فى بعض الأدوار السينمائية للاستفادة من هيئته الرياضية، فى أواخر الثمانينيات والتسعينيات.

نظرا لهيئته الجسمانية الرياضية لفت نظر المخرج إبراهيم الموجى فى فيلمه المرشد ليسيطر على الساحة القتالية فى الأفلام مثل أمريكا شيكا بيكا، اللعب مع الأشرار الشجعان، علقة موت، وغيرها من الأفلام العربية.

الشحات مبروك أحرز بطولة العالم 11 مرة بدأها عام 1987، منها بطولة العالم فى تركيا، بطولة العالم فى سلوفينيا، وغيرها من البطولات، التى رفع فيها اسم مصر عاليا.