شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يعلن رئاسته لنادٍ إماراتى.. أقرا التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، رئاسته لنادى "ليوا إف سي" الإماراتي، أحد أندية دوري القسم الثانى بدولة الإمارات العربية المتحدة. وعلق عصام الحضري، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، "أتشرف برئاسة نادى ليوا الإماراتى الدرجة الثانية مع بداية سنة جديدة مليئة بالإنجازات والنجاح 2021 كل عام وانتم بخير".

ويمتلك عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، سجلا تاريخيا من المشاركات الدولية كحارس مرمى مع منتخب الفراعنة والعديد من الأندية المصرية، ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على حسابه بـ"تويتر"، قائمة بأكثر النجوم الذين تألقوا مع أنديتهم ومنتخباتهم واعتزلوا فى 2020، وجاء النجم المصرى عصام الحضري في صدارة اسماء النجوم المعتزلين.

وضمت قائمة فيفا أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين اعتزلوا في 2020، عصام الحضري (مصر)، دانييلي دي روسي (ايطاليا)، فينسنت كومباني (بلجيكا)، خافيير ماسكيرانو (الارجنتين)، إيكر كاسياس (اسبانيا).

وعلق حساب الفيفا قائلا، " شهد عام 2020 اعتزال عدد من أهم نجوم الساحرة المستديرة الذين تألقوا مع أنديتهم بالإضافة إلى منتخبات بلادهم في كأس العالم".

وفى وقت سابق، استعاد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، لقطات رقصته الشهيرة فوق العارضة التي أشتهر بها عقب أى فوز يحققه فريقه، وشارك السد العالى جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بصورة له وهو يجلس فوق العارضة، مصحوبة بتعليق: "الذكريات شئ فوق الاراده وفوق القلب وفوق المشاعر لهذا هي لا تنسي.. ارقص يا حضري".