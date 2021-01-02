شكرا لقرائتكم خبر عن "استرها يارب".. ذكريات مشئومة تحاصر مواجهات الزمالك وإنبى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق إنبى نظيره الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة بات العنوان الرسمى لها "الذكريات المشئومة"، بعدما تكررت الأحداث الحزينة التى تسبقها باستمرار لتضع لها بصمة وسيناريو درامى خاص بهذه المباراة دون غيرها من سائر المباريات الأخرى.

*وفاة حمادة إمام

ففى 9 يناير 2016 وقبل ساعات من مواجهة الزمالك وإنبى فى الدورى تلقت القلعة البيضاء صدمة قاسية إثر الإعلان عن وفاة حمادة إمام نجم الزمالك الأسبق بعد صراع مع المرض.

وانفجر حازم إمام، رئيس جهاز الكرة بفريق الزمالك وقتها، فى البكاء عقب تلقيه اتصالا من شقيقه الأكبر أشرف أخبره بوفاة والدهما حمادة إمام، وغادر معسكر الفريق سريعًا متوجهًا لشقة والده.

وطالب مجلس الإدارة اتحاد الكرة بتأجيل مباراة إنبى، إلا أن لجنة المسابقات رفضت طلب الأبيض، مما اضطر الجهاز الإدارى لتوزيع شارات سوداء على اللاعبين حداداً على روح الثعلب.

*وفاة والدة حازم إمام الصغير

ومنذ ساعات قليلة تلقى نجم نادي الزمالك، نبأ صادما بوفاة والدته، ما أبعده عن مباراة فريقه أمام إنبي، اليوم السبت، بالجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وغادر حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، معسكر فريقه مساء أمس الجمعة، بعد أن تلقى خبرا بوفاة والدته ، ويغيب إمام عن مباراة إنبي، بعد هذا النبأ الصادم، كما تلقى عزاء من زملائه في الفريق.

وحجز حازم إمام مكانه في التشكيلة الأساسية للزمالك خلال المباريات الأخيرة، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.