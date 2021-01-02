شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ إجراءات قيد والتر بواليا باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى عملية إدخال بيانات الكونغولى والتر بواليا لاعب الفريق الجديد على "سيستم" اتحاد الكرة، من أجل قيد اللاعب فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية تمهيداً للاستعانة به فى الارتباطات المقبلة المحلية والأفريقية، كما يتواجد مندوب من النادى الأهلى بمقر الجبلاية لإنهاء الإجراءات الخاص بالقيد، حيث أعلن الأهلى مؤخرا التعاقد مع اللاعب الكونغولي، لمدة أربعة مواسم قادمة تبدأ من يناير الجارى، ويتطلع الأهلى للإستفادة من جهوده الفترة المقبلة خاصة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق حالياً.

من جانبه، أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات الأهلى، أن التعاقد مع الكونغولى والتر بواليا جاء بعد فترة من المفاوضات بين الأطراف الثلاثة (الأهلى، والجونة، واللاعب)، موضحاً أن بواليا كان جاداً ومحترفاً فى التفاوض مع القلعة الحمراء إلى أن تمت الصفقة رسمياً أمس الأول، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري.

وقال توفيق، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، بواليا تلقى عروضاً كثيرة ومُغرية خلال الفترة الماضية من أندية داخل مصر وخارجها لكنه اختار عرض الأهلى بصراحة ووضوح، مضيفا، "شرحنا للمهاجم الكونغولى رغبة الجهاز الفنى فى التعاقد معه وقناعة الجميع فى النادى به، ووجدته يتحدث بإعجاب وتقدير عن الأهلى ويُبدى موافقة تامة على اللعب للأهلي".

وأضاف أمير توفيق، أرى أن أى لاعب محترف فى مصر لابد أن يختار الأهلى، خاصة لو لجأ لحسابات المنطق والعقل، وكذلك "حسبة" البطولات وتحقيق الشهرة وقطع خطوة كبيرة نحو اللعب فى أوروبا، أما إذا كان يُفكر بمنطق المال فقط فمن الممكن أن يرحل لأندية أخرى.

وتابع مدير تعاقدات الأهلى، "هذا لا يُعنى أننا لا نُقدر من نتعاقد معهم.. فنحن نُقدر الجميع ونضع لهم رواتب جيدة للغاية، لكننا لا نخوض سباقاً مالياً للفوز بالصفقات".

وأكد أمير توفيق، أنه كان يتحدث مع الجونة منذ فترة لكن فى سرية تامة إلى أن تم حسم الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة، مُبدياً تفاؤله التام باللاعب الكونغولى فى ظل الحماس الذى لمسه لديه ورغبته فى تقديم الكثير والكثير للأهلى لاسيما أن القلعة الحمراء تمتلك كل مقومات النجاح.