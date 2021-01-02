شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 29 مباراة جمعت الطلائع والاتحاد السكندري قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج طلائع الجيش نظيره الاتحاد السكندرى فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة يدخلها الفريقان بمعنويات منخفضة بعد الخسارة فى الجولة الأخيرة للمسابقة، حيث خسر الطلائع أمام غزل المحلة بهدفين مقابل هدف فيما خسر زعيم الثغر أمام الاهلى بأربعة أهداف دون رد.

*ترتيب الطلائع والاتحاد السكندرى فى جدول الدوري

ويحتل الطلائع المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة بعدما خاض أربع مباريات تعادل فى واحدة وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 3 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله وخسر فى مباراة وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

*تاريخ مواجهات الطلائع والاتحاد السكندرى

تاريخيا تعود مواجهات الفريقين إلى موسم 2004/2005، عندما صعد طلائع الجيش لمسابقة الدوري، وتحمل مواجهة اليوم الرقم 30.

29 مواجهة سابقة جمعت الفريقين فى مسابقة الدوري، تعادل الفريقان في 5 مباريات من بينها ثلاثة سلبيا، وانتهت مباراتي الموسم قبل الماضي بالتعادل السلبي، ثم 1/1 في الدور الأول للموسم الماضي، قبل أن يحسم الطلائع الفوز برباعية نظيفة في الدور الثاني.

حقق طلائع الجيش الفوز فى 12 لقاء وحقق زعيم الثغر فى 12 لقاء مثلها ، وسجل لاعبو الطلائع 35 هدف مقابل 32 هدفاً للإتحاد السكندرى

في موسم 2004/2005، تفوق الطلائع وفاز ذهابا وإيابا بنفس النتيجة هدفين مقابل هدف، وبنفس النتيجة تبادل الفريقان الفوز على ملعبه في الموسم التالي بعد ان حقق الطلائع الفوز أولا بملعبه ليحقق الفوز الثالث على التوالي.

وفى لقاء الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين فاز زعيم الثغر بثلاثة أهداف دون رد سجلها ايمانويل اوكرى وأحمد رفعت وخالد قمر فى اللقاء الذى أقيم على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى 20 يناير 2020 بالجولة الرابعة عشر للمسابقة .

وفى لقاء الدور الثانى لدوري الموسم الماضى تعادل الطلائع مع زعيم الثغر بهدفين لكل فريق سجل هدفى الطلائع كريم طارق وسجل هدفى زعيم الثغر رزاق سيسيه فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى 4 أكتوبر 2020 بالجولة 31 للمسابقة على ستاد الاسكندرية.

*العشرى يبحث عن أول فوز وحسام حسن يسعى لإستعادة النتائج الجيدة

وطالب طارق العشرى المدير الفنى للطلائع لاعبيه بتحقيق أول فوز فى المسابقة للهروب من قاع الجدول، لاسيما بعد عودة كل اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا بعد تعافيهم من الفيروس اللعين، فى المقابل يسعى حسام حسن المدير الفنى للاتحاد السكندرى لإستعادة صفحة النتائج الجيدة عقب كبوة مباراة الاهلى مشدداً على اللاعبين بضرورة الانتفاضة بداية من مباراة اليوم.

*التشكيل المتوقع للطلائع أمام الاتحاد السكندرى

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام زعيم الثغر مكونا من: "محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

*التشكيل المتوقع للاتحاد السكندرى أمام الطلائع

ويبدو التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الطلائع مكون من :"محمد صبحى، محمود رزق، محمد عطوة، كريم يحيى، مروان عطية، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم ممدوح، عمار حمدي، خالد قمر".