شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخير وائل رياض بين المنتخب الأولمبى أو دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خيرت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة وائل رياض، مدرب منتخب مصر الأولمبى، بين العمل فى المنتخب أو رئاسة قطاع الناشئين بنادى وادى دجلة، ومنحت اللجنة الثلاثية لـ"شيتوس" مهلة عدة أيام لحسم قراره النهائى وإبلاغ اتحاد الكرة به بشكل نهائى.

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة تفعيل قرار منع الجمع بين العمل فى المنتخبات الوطنية والعمل فى أى نادٍ آخر خلال نفس التوقيت، على أن يتم إلزام جميع المدربين بالتفرغ للمنتخبات الوطنى تماما، وذلك بعدما اكتشفت اللجنة أن هناك أكثر من مدرب بالمنتخبات يعمل فى أندية أخرى وتحديدا فى قطاعات الناشئين، وآخرهم ربيع ياسين المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب والذى يعمل بنادى الزهور فى نفس الوقت، حيث تم التحقيق فى هذا الأمر مؤخرا بمعرفة اللجنة القانونية.

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 المشارك فى كأس العالم 2023 بأندونيسيا من : محمود حابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

كما قررت اللجنة تشكيل الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته فى كأس العالم للناشئين المقرر اقامتها فى بيرو عام 2023 من: مؤمن سليمان مديرا فنيا ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى. وبدأ العمل بهذه المنتخبات اعتبارا من أول يناير الجارى ويتم استكمال الأجهزة الإدارية والطبية والمعاونة لكلا الفريقين بعد فترة اختيار اللاعبين.