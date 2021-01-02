شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تعديل مواعيد مباريات الدوري المتعارضة مع كأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنظمها مصر الشهر الجاري، بشأن مواعيد مباريات البطولة والأحداث المصاحبة لها من أجل تعديل مواعيد مباريات مسابقة الدوري التي تم إعلانها أو المزمع إعلان الجولات اللاحقة لها.
وأوضح اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية، التي يُعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين في الوسط الرياضي.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
139,471
-
تعافي
112,826
-
وفيات
7,687
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يقرر تعديل مواعيد مباريات الدوري المتعارضة مع كأس العالم لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.