شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تعديل مواعيد مباريات الدوري المتعارضة مع كأس العالم لليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاطب الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، التي تنظمها مصر الشهر الجاري، بشأن مواعيد مباريات البطولة والأحداث المصاحبة لها من أجل تعديل مواعيد مباريات مسابقة الدوري التي تم إعلانها أو المزمع إعلان الجولات اللاحقة لها.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن ذلك يأتي لإتاحة الفرصة أمام جماهير الرياضة لمتابعة البطولة العالمية، التي يُعد نجاحها مهمة أصيلة لكل العاملين في الوسط الرياضي.