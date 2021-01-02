شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة: الدولة تضع ضمن اهتماماتها «الاستثمار الرياضي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن ما يحدث من تطوير وبناء على أرض مصر كان له الفضل في اتجاه أنظار اتحادات العالم لنا واستضافة بطولة العالم لليد التي تقام خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أصبحت جاذبة للكثير من البطولات القارية العالمية، مع انتظار أحداث رياضية أخرى عقب بطولة كأس العالم لليد.

واستطرد أن مصر سوف تستضيف بطولة العالم للرماية في فبراير المقبل وبطولة العالم للدراجات في أبريل المقبل وكأس العالم للسلاح خلال العام الجاري.

وكشف محمد فوزي أن ما يحدث من تطوير وبناء على أرض مصر كان له الفضل في اتجاه أنظار اتحادات العالم لنا، كما استطاعت الدولة خلال 3 شهور تطوير 6 استادات كبيرة لاستضافة مونديال اليد، فاستضافة مصر 32 منتخب يعد انجاز جديد يضاف للرياضة المصرية.

وأشار «فوزي» إلى أن الدولة تضع ضمن اهتماماتها «الاستثمار الرياضي»، موضحًا أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من «كورونا»، كما أنه يتم البدء في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع الفرق المشاركة منذ وصولهم المطار.

وقال المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن القيادة السياسية تولى الملف الرياضي أهمية قصوى، مع وجود اجتماعات مع لجان كثيرة بشكل يومي استعداداً لانطلاق الحدث العالمي المقبل.