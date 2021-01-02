شكرا لقرائتكم خبر عن »مونديال اليد» يؤجل دوري الهوكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقت إدارة النشاط الرياضي بنادي الزمالك، اخطارا من الاتحادالمصري للهوكي يفيد بإيقاف جميع مباريات بطولة الدوري للهوكي، لجميع المراحل نظرا لتنظيم مصر لبطولة كاس العالم لكره اليد. وستتوقف التدريبات بداية من يوم 16 من يناير الجاري على أن تستأنف بعد انتهاء البطولة. الوضع في مصر

اصابات 139,471

تعافي 112,826

وفيات 7,687

كانت هذه تفاصيل خبر »مونديال اليد» يؤجل دوري الهوكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.