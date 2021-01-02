شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حدادًا قبل مباراة الزمالك وإنبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحليم على، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه سيتم الوقوف دقيقة حدادًا قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح والدة حازم إمام، لاعب الفريق.

وأضاف مدير الكرة بالفريق أن اللاعبين سيرتدون شارة سوداء في المباراة.

وأوضح مدير الكرة أن الجهاز الفني قرر على الفور استبعاد اللاعب من المباراة نظرًا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

ويلتقي الزمالك بنظيره إنبي، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.