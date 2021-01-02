شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد إنبى.. حكاية 31 مباراة جمعت الفارس الأبيض مع زعيم أندية البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الزمالك نظيره إنبى فى السابعة والنصف مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويحتل الفارس الأبيض المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصري، برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مباراة، فيما يحتل إنبى المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 3 مباريات حقق الفوز فى مباراة وتعادل فى مثلها وهُزم فى أخرى.

31 مباراة جمعت الفريقين منذ صعود الفريق البترولى للدورى الممتاز موسم 2002 – 2003، تميل الكفة لمصلحة الزمالك الذى حقق 16 فوزاً وأحرز 40 هدفاً مقابل 5 انتصارات و23 هدفاً لـ إنبى وحسم التعادل 10 لقاءات آخرها (0 – 0) بالجولتين 4 و21 موسم 2017 – 2018.

فى المواجهة الأولى بين الطرفين فرض التعادل بنتيجة (1 – 1) لقاءهما بالجولة السادسة فى 26 ديسمبر 2002 سجل للزمالك تامر عبد الحميد ولـ انبى مجدى عبد العاطي.

فى المواجهة الأخيرة بين الطرفين فاز الزمالك بهدف دون رد سجله محمود حمدى الونش فى الدور الثانى لدورى الموسم الماضى على استاد القاهرة الدولى فى الجولة 23 للمسابقة والذى أقيم فى 30 أغسطس 2020

ومن المتوقع أن يدفع باتشيكو بتشكيل مكون من: محمد أبو جبل فى حراسة المرمى أمامه الرباعى حمزة المثلوثى ومحمد عبد الغنى ومحمود الونش وأحمد فتوح، أمامهما الثنائى إمام عاشور وطارق حامد وفى الهجوم الرباعى يوسف أوباما وأشرف بن شرقى واحمد سيد زيزو وحميد أحداد.

وشهدت قائمة الزمالك استمرار استبعاد مصطفى محمد مهاجم الفريق، حيث كان مستبعد من مواجهة سموحة الأخيرة، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى ومحمد أوناجم، مع غياب محمود علاء؛ لعدم الجاهزية الفنية بعد شفائه أول أمس الخميس من فيروس كورونا، واستبعاد محمود جنش للإصابة، مع عودة طارق حامد الذى كان مستبعدا بسبب الإصابة بفيروس كورونا، وغادر حازم إمام المعسكر فى الساعات الأولى من صباح اليوم، بعد تلقيه خبر وفاة والدته.