شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تعلن بدء المرحلة الثانية لانتخابات برلمان الشباب إلكترونيا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لانتخابات برلمان شباب مصر بوزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى، بدء التصويت الإلكترونى فى الجولة الثانية لانتخابات برلمان شباب مصر 2020-2021 على مدار يومى الأحد والاثنين 3 و 4 يناير 2021، في( 57) دائرة إنتخابية داخل ( 110) مقرات انتخابية بمراكز الشباب بمشاركة( 10740)شابا وشابة أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب، ممن لهم حق الإدلاء بصوتهم خلال مجريات العملية الإنتخابية ،والمسجلين فى الاستمارة الإلكترونية التى اطلقتها اللجنة العليا للإنتخابات ،وتجرى انتخابات المرحلة الثانية فى 13 محافظة (القاهرة ،القليوبية،الدقهلية،المنوفية،الغربية،كفرالشيخ،الشرقية،دمياط،بورسعيد،الإسماعيلية،السويس،شمال سيناء،جنوب سيناء )، للتنافس على (298)مقعدا بواقع (144)مقعدا للنظام الفردى و(154) لنظام القوائم .

وألزمت اللجنة العليا للانتخابات جميع المحافظة المشاركة بالماراثون الانتخابي علي اتباع الإجراءات والضوابط الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي للحفاظ علي سلامة المشاركين ،لن يسمح بدخول المقر الإنتخابي لمن يخالف ذلك، الالتزام بالصمت للدعاية الانتخابية اليوم السبت 2 يناير، تيسيرا وتعزيز لمشاركة أعضاء برلمان الشباب في كافة المحافظات حددت اللجنة العليا لجنة خاصة داخل مقرات مديريات الشباب والرياضة للمغتربين وأحقيتهم في التصويت الإلكتروني .

يأتي إطلاق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 والبدء في النموذج الأول محاكاة مجلس النواب ضمن (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" ،كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030،في إطار توجهات الدولة نحو مجتمع رقمي مبني علي إنشاء منصات رقمية لإثراء التفاعل والمشاركة المجتمعية الفعالة.

جدير بالذكر تجري العملية الإنتخابية في جميع المحافظات بنظاميها الفردي والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردي (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين ( الفردي اوالقائمة ) ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا.