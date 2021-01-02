شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء والدة حازم إمام فى مسجد ناصر بإمبابة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام مساء اليوم، السبت، عزاء والدة حازم إمام نجم الزمالك الحالى فى مسجد ناصر أرض عزيز عزت بإمبابة، بعدما وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وحرص أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك السابق على حضور الجنازة لمواساة اللاعب وتقديم واجب العزاء.

ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن عقب صلاة الجنازة فى مقابر العائلة، حيث وافق الزمالك على مغادرة اللاعب معسكر لتلقى العزاء.

نعى نادى الزمالك وفاة والدة حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد صراع شديد مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".

ومن المقرر أن يتم الوقوف دقيقة حدادا قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح والدة حازم إمام، على أن يرتدى اللاعبين شارة سوداء فى المباراة، لمؤازرة زميلهم، موضحًا أن الجهاز الفني قرر على الفور استبعاد اللاعب من المباراة نظرًا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

وغادر حازم إمام معسكر الفريق المقام حاليًا بعدما تلقى خبر وفاة والدته بعد صراع شديد مع المرض، وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى قبل المغادرة.