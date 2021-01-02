شكرا لقرائتكم خبر عن كوالس غرفة الملابس.. مهاجم الأهلي يعترف بالانتقال للأحمر فى التوقيت الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

روى صلاح الدين الأثيوبى مهاجم الأهلى الأسبق أنه رحل عن النادى بسبب عدم حصوله على فرصة كافية، رغم أنه كان قادراً على التألق بالقميص الأحمر، وقال فى تصريحات سابقة إنه ظهر بشكل جيد مع دجلة غير أنه لم يكن كذلك مع الأهلى بسبب عدم المشاركة بشكل أساسى.

وانتقل صلاح الدين الأثيوبى من دجلة للأهلى فى أبريل من عام 2014 لكن اللاعب المولود عام 1988 لم يثبت نفسه مع الأهلى فرحل سريعاً عنه.

وقال مهاجم الأهلى، "تجربتى مع دجلة لم تستمر طويلاً لعدة أسباب، أبرزها الإصابات التى لاحقتنى طوال فترة وجودى بالأهلي، بالإضافة إلى أنهم فى النادى لم يمنحونى الوقت الكافى ولا الفرصة من أجل المشاركة".

واعترف الأثيوبى بأنه حضر للنادى الأهلى فى الوقت الخطأ لكنه صحح هذا الخطأ ورحل فى الوقت الصحيح لعدم نجاحه مع المارد الأحمر.