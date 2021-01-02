شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المتطوعين لمونديال اليد تضع اللمسات النهائية بصالة العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، فى بيان لها اليوم، أن لجنة المتطوعين ببطولة العالم لكرة اليد رجال فى نسختها الـ 27، والتى تستضيفها مصر يناير الجارى، نفذت التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

ونفذت اللجنة التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، وصالة التدريب، والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة. وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التدريبات النهائية للمتطوعين واطمأن على سير التدريبات، مشدداً على التدابير والإجراءات الاحترازية، مؤكدا اهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسى استعدادات استضافة مصر للبطولة.

وحضر التدريبات النهائية عدد من لجنة المتطوعين للبطولة، ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور شريف أبو العينين، وإسلام عبد العزيز، والدكتور عبد الله الباطش.

يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من 13-31 يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الإدارية، 6 اكتوبر، وبرج العرب بالاسكندرية.