شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر منتخب اليد الأخير استعدادا للمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم السبت، المعسكر الأخير لمنتخب كرة اليد الأول بأحد الفنادق القريبة من طريق السويس، على أن يخوض التدريبات فى استاد القاهرة استعدادا لبطولة العالم المقرر إنطلاقها بمصر 13 يناير الجارى.

وتكتمل صفوف المنتخب اليوم بانضمام يحيى خالد لاعب فيسبرم المجرى تمهيدًا لخوض وديتى اليابان مع الفراعنة استعدادا لبطولة العالم التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد مع اليابان فى وديتين 5،7 يناير القادم، و جارى الاتفاق مع منتخب البرازيل لخوض ودية ثالثة قبل انطلاق المونديال.

أكد هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة لمونديال كرة اليد علي أن اللجنة المنظمة تعمل علي تجربة كل شئ في المونديال بكل التفاصيل حتي لا تترك شيئا للظروف أو الصدفة خاصة الملاعب الجديدة.

وأشار نصر إلى أن اللجنة تخطط لأن تكون تجربتي اليابان المقرر لهما 5 و7 يناير علي صالة ستاد القاهرة بروفة متكاملة حقيقية للتنظيم بحضور جماهيري.. مع تجربة المتطوعين وكل التفاصيل حتي تكون البروفة حية وواقعية لمباراة الافتتاح واختبار التنظيم ودخول وخروج الجماهير واستخدام مرافق الصالات وخلافه.

وتحرص اللجنة المنظمة للمونديال برئاسة هشام نصرعلى متابعة كافة تفاصيل البطولة تحت اشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي يتابع بشكل يومي كل كبيرة وصغيرة تمهيدا لانطلاق المونديال.

وأعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 عن إقامة مباريات منتخب مصر فى السابعة مساءًا بدءًا من يوم 13 يناير الجارى على صالة إستاد القاهرة الدولى ويبدأ الفراعنة مباريات بطولة العالم بمواجهة تشيلى ثم جمهورية التشيك يوم 16 يناير وأخيرا السويد يوم 18 ضمن المجموعة السابعة