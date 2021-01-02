"قرارات غير سليمة".. أسباب تعادل الأهلي مع دجلة؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تعادل الأهلي للمرة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي بدون أهداف أمام وادي دجلة بالجولة الـ5 للبطولة، ليفقد حامل اللقب أول نقطتين في مشواره.

"90 دقيقة" هي مدة مباراة كرة القدم، لكن صافرة النهاية لا تعني أن الأمور قد انتهت، فهناك دائماً ما "بعد الـ90"، بين نقاشات وتحليلات وأراء تدور في رأس محبي الساحرة المستديرة.

- لم يمتلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي "رفاهية" اختيار تشكيل لمباراة دجلة أفضل من التي أعلن عنها بسبب غياب ما يقرب من 12 لاعب عن صفوف الفريق سواء بسبب فيروس كورونا أو الاصابات الأخرى.

- أكبر أزمات موسيماني وجهازه المعاون بعيداً عن إصابات كورونا تتعلق بعدم وجود وقت كافي من أجل تصحيح الأخطاء الفنية بالشكل الأمثل، يتضح هذا في تصريحه بشأن صلاح محسن، وكيفية احتياج اللاعب لتعلم أمور عديدة لكي يصبح أفضل مما هو عليه ويستفيد منه الفريق، لكن يجب الإشادة بالمستوى البدني للفريق في الفترة الأخيرة.

- كيفية اتخاذ القرار السليم من أهم العوامل التي يجب أن تتوافر في أي لاعب يتواجد بنادي بحجم الأهلي، "قرار" واحد يمكن أن ينسف عمل جهاز فني بالكامل ويتسبب في ضياع جهود الفريق، و"قرار" أخر يمكن أن يساهم في تغاضي الجميع عن أخطاء حدثت بالفعل.

عادل الأهلي للمرة الأولى في مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي بدون أهداف أمام وادي دجلة بالجولة الـ5 للبطولة، ليفقد حامل اللقب أول نقطتين في مشواره.

"90 دقيقة" هي مدة مباراة كرة القدم، لكن صافرة النهاية لا تعني أن الأمور قد انتهت، فهناك دائماً ما "بعد الـ90"، بين نقاشات وتحليلات وأراء تدور في رأس محبي الساحرة المستديرة.

- لم يمتلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي "رفاهية" اختيار تشكيل لمباراة دجلة أفضل من التي أعلن عنها بسبب غياب ما يقرب من 12 لاعب عن صفوف الفريق سواء بسبب فيروس كورونا أو الاصابات الأخرى.

- أكبر أزمات موسيماني وجهازه المعاون بعيداً عن إصابات كورونا تتعلق بعدم وجود وقت كافي من أجل تصحيح الأخطاء الفنية بالشكل الأمثل، يتضح هذا في تصريحه بشأن صلاح محسن، وكيفية احتياج اللاعب لتعلم أمور عديدة لكي يصبح أفضل مما هو عليه ويستفيد منه الفريق، لكن يجب الإشادة بالمستوى البدني للفريق في الفترة الأخيرة.

- كيفية اتخاذ القرار السليم من أهم العوامل التي يجب أن تتوافر في أي لاعب يتواجد بنادي بحجم الأهلي، "قرار" واحد يمكن أن ينسف عمل جهاز فني بالكامل ويتسبب في ضياع جهود الفريق، و"قرار" أخر يمكن أن يساهم في تغاضي الجميع عن أخطاء حدثت بالفعل.

- "قرار" خاطئ من حسين الشحات في كرة كانت تحمل انفراداً للأهلي من منتصف الملعب، قرار أخر منه بعدم التمرير عندما قطع كرة لتتحول مرتدة للأهلي، قرار خاطئ أيضاً متعلق بصلاح محسن في إحدى فرص الشوط الأول، كلها قرارا غير صحيحة كان يمكن أن يتم التعامل معها بشكل أفضل ساهمت في خروج الأهلي متعادلاً.

- الأهلي على المستوى الفني لم يكن سيئاً أو بائساً أمام وادي دجلة، الفريق أهدر انتصاراً كان في المتناول بلقاء شهد صراع تكتيكي بين مدربي الفريقين، دجلة لم يشكل أي خطورة، بينما "قرارات خاطئة" تسببت في عرقلة الأهلي وفقدانه نقطتين.

- افقتد الأهلي للحلول الفنية بسبب الغيابات المؤثرة التي ضربت الفريق، من الصعب أن يلعب وليد سليمان 90 دقيقة كاملة بنفس المستوى بجانب عدم قدرة الشحات على قيادة الفريق واتخاذ القرارات السليمة، وتألق عبدالمنصف، عوامل أدت لخسارة الأهلي لنقطتين في مشواره.

- وادي دجلة تعامل مع المباراة بواقعية، ترك الكرة للأهلي، تمركزات دفاعية بشكل دقيق للاعبيه، "بلوكات" أمام تسديدات لاعبي الأهلي، باستثناء فرصة أو اثنين لم يكن هناك أي تواجد هجومي للفريق، استغل عدم وجود حلول أمام الأهلي بالشكل الأمثل.

- خطأ موسيماني يأتي في تأخر اخراج صلاح محسن ووليد سليمان، وكان يمكن أن يستغل علي معلول في مركز الجناح الهجومي مع وضع محمود وحيد أو أيمن أشرف في مركز المدافع الأيسر خلال المباراة.

- أشرنا من قبل ونواصل التأكيد، أن موسيماني وجهازه المعاون في إيجاد الوقت الكافي لتصحيح الأخطاء وإيجاد لحلول البديلة، لكن في الأهلي أن مطالب دائما بالاستثناء، لا يوجد أعذار.

- طريقة لعب الأهلي لم تساعد محمد شريف للظهور بالشكل الأمثل، عدم اتخاذ صلاح محسن للقرار السليم في بعض الكرات أدى لفقدان الأهلي لفرص التقدم، حسين الشحات هو الأخر في بعض المواقف الهجومية كان يتخذ القرار الأصعب دون "التمرير السهل" ليواصل الأهلي فرصه المهدرة.

- الأهلي لم يكن سيئاً لكنه أهدر نقطتين في المتناول، لم يحسن بعض لاعبيه اتخاذ القرار المناسب فتضاعف المجهود دون تحقيق النتيجة المأمولة، كيفية استغلال الفرص وإيجاد حلول استثنائية أبرز الدروس لموسيماني لكي يتغلب على ضغط المباريات والغيابات.