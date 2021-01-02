مصدر يوضح لمصراوي حقيقة طلب الأهلي فسخ إعارة عمار حمدي للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال مصدر مسؤول، إن الأهلي لم يُرسل للاتحاد السكندري بشكل رسمي قطع إعارة عمار حمدي للعودة خلال الفترة الجارية كما تردد.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة للمصراوي، إلى أنه ليس من المنطقي أن يطلب الأهلي عودة اللاعب وهو لم يُكمل شهر في صفوف الفريق بالإعارة الجارية.

وأوضح المصدر ذاته، أن عمار حمدي خاض مع الاتحاد السكندري ٤ مباريات فقط؛ حيث يُعد من الأعمدة الأساسية التي يُعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وأتم المصدر تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي لم يتحدث مع مسؤولي الاتحاد بشأن عمار حمدي أو قطع إعارته أو حتى عودته في يناير الجاري.

وكان الأهلي قد أعار عمار حمدي لنادي الاتحاد السكندري لمدة موسمين بداية من الموسم الجاري (2020 - 2021).