بالفيديو.. رمضان صبحي يسجل في الدوري لأول مرة منذ 385 يوماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أحرز النجم رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، أول هدف له مع فريقه الجديد خلال مباراة الانتاج الحربي والتي انتهت بفوز بيراميدز (3-2) ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري we المصري.
وتمكن صبحي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، بعد أن كانت النتيجة تشير إلى تقدم الإنتاج بهدفين مقابل هدف.
وجاء هدف رمضان من مهارة استثنائية من الجانب الأيسر على طريقته، بعدما مر من المدافع قبل أن يسدد الكرة في الشباك.
واستطاع رمضان صبحي أن يعود للتسجيل في بطولة الدوري المحلي بعد غياب لأكثر من عام.
ويعود أخر هدف لصبحي في الدوري إلى تاريخ 11 ديسمبر 2019، في شباك نادي وادي دجلة، عندما كان يلعب بقميص النادي الأهلي آنذاك.
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