مدرب يد الأهلي يطمئن على لاعبيه بمعسكر المنتخب

حرص طارق محروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي على التواصل مع مجموعة اللاعبين الدوليين المتواجدين في معسكر المنتخب الوطني الذي يستعد لبطولة كأس العالم التي تقام في مصر خلال

الفترة المقبلة.

وأكد محروس أنه اطمأن على اللاعبين وطالبهم بضرورة بذل الجميع أقصى ما لديهم من جهد وعطاء والمساهمة بقوة في تحقيق إنجاز جديد لكرة اليد

المصرية خلال المونديال.

وينطلق اليوم السبت المعسكر الأخير قبل البطولة للمنتخب والذي يضم من لاعبي الأهلي كلا من : محمد عصام الطيار وعبدالرحمن حميد ومحسن رمضان وعبدالرحمن فيصل وإسلام حسن وأحمد هشام سيسة وإبراهيم المصري وأحمد عادل، بعد إصابة عمر سامي خلال المعسكر الماضي.