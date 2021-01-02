فريق طائرة الأهلي يخوض تدريبات استشفائية

يخوض الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي مرانا استشفائيا اليوم السبت، في إطار البرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة محمد مصيلحي للفترة المقبلة. للفترة المقبلة. وقرر الجهاز الفني للفريق خضوع اللاعبين لفقرات تدريب خفيفة بعدما تغلبوا على فريق الشرقية للدخان أمس الجمعة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري. الجمعة في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري. وكانت التدريبات الأخيرة قد شهدت تصعيد عدد كبير من اللاعبين الشباب بعد الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق خلال الأيام الماضية.

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