الأهلي 2001 يواجه الجونة اليوم في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفاً على فريق الجونة، اليوم السبت، في المباراة التي تقام بينهما على ملعب الأخير، ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وهي الجولة الثانية من الدور الثاني.

يدخل الأهلي المباراة وهو منفرد بصدارة ترتيب المجموعة ويأمل في الفوز على الجونة لكي يوسع فارق الصدارة، ويضمن التأهل للمرحلة النهائية، حيث أنه

يحتل المركز الأول برصيد ١٦ نقطة، وخلفه الجونة في المركز الثاني برصيد ١١ نقطة، ثم سموحة برصيد ٧ نقاط، يليه إنبي برصيد ٦ نقاط، والإنتاج الحربي برصيد ٥ نقاط، وأخيراً غزل المحلة برصيد ٤ نقاط.

وجمع فريق ٢٠٠١ بالأهلي ١٦ نقطة من الفوز في ٥ مباريات والتعادل في

مباراة واحدة، حيث افتتح الدوري بالفوز على غزل المحلة ١ - صفر، ثم فاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى سموحة ١ - صفر، وتعادل سلبياً مع الإنتاج الحربي، وفاز على إنبي ٢ - ١، وأخيراً فاز على غزل المحلة ٢ - صفر، مسجلاً ٨ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ معتز إينو مديراً فنياً، وتامر دسوقي مدرباً للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبد الخالق المدلك.‏