رئيس الاتحاد الدولي لليد يزور صالة اكتوبر استعدادا للمونديال

قام الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيارة صالة اكتوبر اليوم لمتابعة العمل ووضع اللمسات الاخيرة استعدادا للمونديال المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري.

وياتي ذلك من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولي علي ان تكون كل

الامور في وضعها الصحيح بكل دقة ، ويعمل الدكتور حسن مصطفي علي متابعة كل صغيرة وكبيرة في البطولة من اجل ضمان تنظيم مبهر للنسخة ال27 لبطولة العالم الذي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبا في البطولة لاول مرة في التاريخ في نسخة استثنائية من المونديال .تجدر الاشارة الي ان صالة اكتوبر مع صالة العاصمة الادارية وبرج العرب هي ضمن ثلاث صالات تم انشائها علي اعلي مستوي عالمي لاستضافة المونديال بالاضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطوريها بشكل متميز.