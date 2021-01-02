رئيس الاتحاد الدولي لليد يزور صالة اكتوبر استعدادا للمونديال

قام الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بزيارة صالة اكتوبر اليوم لمتابعة العمل ووضع اللمسات الاخيرة استعدادا للمونديال المقرر انطلاقه 13 من الشهر الجاري.
وياتي ذلك من خلال حرص رئيس الاتحاد الدولي علي ان تكون كل
تجدر الاشارة الي ان صالة اكتوبر مع صالة العاصمة الادارية وبرج العرب هي ضمن ثلاث صالات تم انشائها علي اعلي مستوي عالمي لاستضافة المونديال بالاضافة الي صالة ستاد القاهرة التي تم تطوريها بشكل متميز.
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