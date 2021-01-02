برشلونة يعلن تطورات إصابة كوتينيو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، صباح اليوم السبت، عن تطورات إصابة لاعبه البرازيلى كوتينيو، معلنا عن خضوعه لعملية جراحية.

وأصدر النادي الكتالونى منذ قليل بيانًا عبر موقعه الرسمي مؤكدًا أن كوتينيو سيخضع لعملية جراحية اليوم، السبت، تحت قيادة الدكتور، خوان كارليس مونياو،

والخدمات الطبية في الفريق الأول في برشلونة.

وأضاف برشلونة في بيانه أنه بمجرد الانتهاء ونجاح العملية الجراحية، سيتم تزويد الطاقم الطبي بالفريق الأول لنادي برشلونة بالمدة المحتملة لغياب كوتينيو وموعد عودته

إلى التدريبات.

يذكر أن أعلن برشلونة الأربعاء الماضي أن النجم البرازيلي كوتينيو يعاني من إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليسرى، بعد أن خرج في الشوط الثاني من مباراة إيبار الماضية يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب "كامب نو" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، بعدما سقط على الأرض دون تدخل من أي لاعب من المنافس.