موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام نظيره فريق ليدز يونايتد عصر اليوم السبت على ملعب استاد توتنهام هوتسبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

موعد مباراة توتنهام وليدز يونايتد

تنطلق مباراة توتنهام وليدز يونايتد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة توتنهام وليدز

يونايتد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية

بينما تكون مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت أبو ظبي .

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وليدز يونايتد

تذاع مباراة توتنهام وليدز يونايتد بشكل حصري عبر

قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة بتعليق علي محمد علي .

ويدخل توتنهام المباراة وهو يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة جمعهما من 15 مباراة حقق الفوز في 7 لقاءات وتعادل في 5 وتلقي الهزيمة في ثلاثة .

بينما يحتل فريق ليدز يونايتد المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة جمعهما من 16 مباراة حقق الفوز في 7 وتعادل في 2 وتلقى الهزيمة في 7 .