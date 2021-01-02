الننى يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام ويست بروميتش بالدورى الإنجليزى

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلا علي نظيره ويست بروميتش ألبيون، مساء اليوم السبت، في المبارة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدورى الإنجليزى. ومن المتوقع أن يبدأ أرسنال المبارة بتشكيل يضم النجم المصرى محمد النني و باقي زملاءه في الفريق وسيكون كالتالي:- المصرى محمد النني و باقي زملاءه في الفريق وسيكون كالتالي:- في حراسة المرمى: بيرند لينو الدفاع: هيكتور بيليرين، روب هولدينج، بابلو ماري، كيران تيرني خط الوسط: محمد النني، جرانيت تشاكا، بوكايو ساكا تشاكا، بوكايو ساكا الهجوم: اميل سميث رو، بيير إيميريك أوباميانج، ألكسندر لاكازيت ويسعي أرسنال لتعزيز رصيده من النقاط اليوم أمام ويست برميتش، حيث يحتل فريق المدفجية المركز الثالث عشر في ترتيب البريميرليج حتي الأن برصيد 20 نقطة، بينما يأتى ويست بروميتش في المركز التاسع عشر برصيد 8 نقاط.

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