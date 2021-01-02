بث مباشر | شاهد السد والخريطيات في الدوري القطري “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “السد والخريطيات” في إحدى مباريات اليوم السبت 2-1-2021 ضمن الجولة 12 من الدوري القطري.

ينقل البث المباشر لمباراة “السد والخريطيات” على قناة بي إن سبورتس المفتوحة، بصوت المعلق العماني “أحمد البلوشي”، كما ينقل على قناة الكأس 1، بصوت المعلق العماني “سمير اليعقوبي”.

وتقام مواجهة السد والخريطيات على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بإدارة من الحكم القطري “يوسف يعقوب الشرشني”، وتنطلق في تمام الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، 15:15 بتوقيت مصر، 16:15 بتوقيت السعودية.

توقف قطار انتصارات “السد” عند الفوز السابع وذلك بعد تعادله في الجولة الماضية امام نادي “قطر”، ولكنه حافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري القطري منذ بداية الموسم، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 2.

ويتصدر السد جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 29 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن ملاحقه “الغرافة”، وبفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثالث “لخويا”.

ويغيب المدافع “طارق سلمان” عن السد اليوم، بعدما تعرض للإصابة في المباراة الماضية امام “قطر” حيث أثبتت الفحوصات إصابته في الرباط الجانبي للركبة، واحتياجه لفترة علاج وتأهيل من 3 إلى 4 أسابيع، قبل العودة من جديد للتدريبات.

كما يفتقد السد خدمات كل من “خوخي بوعلام، حسام كمال وأكرم عفيف” بعد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

في المقابل، لم يتذوق نادي الخريطيات طعم الفوز او حتى التعادل في اخر 6 مباريات خاضها في الدوري القطري، ما جعله يتذيل جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، جمعها من فوزين في الجولة الأولى والرابعة على حساب “قطر والخور” على الترتيب.

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