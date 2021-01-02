بث مباشر | مشاهدة مباراة سموحة وسيراميكا في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “سموحة وسيراميكا” في إحدى مباريات اليوم السبت 2-1-2021 ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “سموحة وسيراميكا” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق “محمد الكواليني”، وتقام على استاد الإسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “أمين عمر”.

وينطلق البث المباشر لمواجهة سموحة وسيراميكا في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

تلقى نادي “سموحة” الخسارة الأولى له في الدوري المصري هذا الموسم على يد “الزمالك” في الجولة الماضية، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى والثانية امام “غزل المحلة والاتحاد السكندري” على الترتيب، وفوزه في الجولة الثالثة على “وادي دجلة”.

ويتواجد سموحة في المركز 11 بـجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، وسجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف، وسيسعى إلى تحقيق الفوز اليوم على سيراميكا للإرتقاء إلى المركز الرابع بشكل مؤقت.

على الجانب الآخر، يدخل سيراميكا مباراة اليوم بخسارة هي الأولى في تاريخه بالدوري المصري في الجولة الماضية امام “بيراميدز”، وقبل ذلك كان قد حقق الفوز في الجولة الأولى والثانية على حساب “الانتاج الحربي والبنك الاهلي” على الترتيب.

ورغم ذلك يحتل نادي سيراميكا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “المصري البورسعيدي” الذي لعب مباراتين زائدتين.

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