بث مباشر | مشاهدة مباراة اربيل والنفط في الدوري العراقي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “اربيل والنفط” في إحدى مباريات اليوم السبت 2-1-2021 في الجولة 12 من الدوري العراقي الممتاز.

ينقل البث المباشر لمباراة “اربيل والنفط” على قناة الشباب الرياضية العراقية 1.

وتقام مباراة اربيل والنفط على ملعب الساحر احمد راضي، بإدارة من الحكم العراقي “علي صباح عداي”، وتنطلق في تمام الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش، 13:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت السعودية.

يمر نادي “اربيل” بفترة صعبة في الدوري العراقي، حيث حقق الفوز في مباراة واحدة فقط من اخر 6 جولات، خسر في 3 مباريات، وتعادل في 2.

وعلى الرغم من ابتعاد اربيل عن مناطق القمة إذ يقبع في المركز 14 في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، الا ان الفارق بينه وبين صاحب المركز السادس “الزوراء” 3 نقاط فقط، وبفارق 5 نقاط عن المركز الرابع.

في المقابل عاد نادي النفط إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية إثر تغلبه على فريق “الكرخ”، وذلك بعدما خسر مباراتان متتاليتان، جعلوه يتراجع كثيرًا في جدول الترتيب.

ويتواجد فريق النفط في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن المركز الرابع الذي يحتله “نفط ميسان”، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الثالث “الشرطة”.

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