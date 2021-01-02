شكرا لقرائتكم خبر عن «هملولة» تكسب تحدي اللقايا في الوثبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

كسبت «هملومة» تحدي أول أشواط اللقايا الأبكار المحليات، ضمن منافسات سباقات الهجن بميدان الوثبة، والتي أقيمت لمسافة 5 كيلومترات، وشهدت المنافسات مشاركة كبيرة لملاك الهجن من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتفوقت «هلمولة» على منافساتها بتوقيت قدره 7.29.3 دقيقة، ونالت «دهمة» لمبارك جمعة الخييلي لقب الشوط الثاني للأبكار المهجنات، وحصد «مزاحم» لعبدالله بالحلوس العامري ناموس الشوط الثالث للقعود المحليات، وانتزع «مدلل» لمالكه الدودة كردوس العامري المركز الأول بالشوط الرابع للقعود المهجنات.

وأسفرت نتائج الأشواط من الخامس حتى الخامس عشر عن فوز «الشاهينية» لأحمد بن محمد بالروية الخييلي، و«الشرتا» لعلي بالرشيد الكتبي، و«نشوان» لعتيق مطر القبيسي، و«مربوش» لعلي سليم العامري، و«لهايب» لعلي سعيد بن حميدان، و«النصيبا» للسالم سعيد حمدش الخييلي، و«الدانة» لحمدان سالم الشامسي، و«مكلف» لسالم خلفان الشامسي، و«لهب» لسهيل بالرملي العامري، و«صدى» لراشد سهيل المري، و«أريام» لعمير قناص العامري.

وفاز في الشوط 16 «الميادية» لسعدي حمدش الخييلي.