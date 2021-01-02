شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن صدام سموحة وسيرميكا فى الجولة الخامسة للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف سموحة نظيره سيراميكا فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما خسر سيراميكا من بيراميدز بهدف دون رد فى نفس الجولة.

*ترتيب سموحة وسيراميكا فى جدول الدوري

ويحتل سموحة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 5 نقاط بعدما خاض أربع مباريات فاز فى واحدة و تعادل فى مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه خمسة، فيما يحتل سيراميكا المركز الخامس برصيد 6 نقاط جمعها من ثلاث مباريات فاز فى مباراتين وخسر لقاء وسجل لاعبوه 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازالت لديه مباراة مؤجلة.

*سامى يبحث عن استعادة الانتصارات وشعبان يفتش عن استكمال قطار المفاجأت بعد التوقف

من جهته طالب أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات بعد تلقيهم أول هزيمة منذ 13 مباراة مشدداً على ضرورة استعادة التركيز واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل، بينما شدد هشام شعبان المدير الفنى لسيراميكا على لاعبيه ضرورة غلق صفحة أول هزيمة فى الموسم أمام بيراميدز مطالباً إياهم بإستعادة التوازن وعدم التأثر ومواصلة رحلة المفاجأت فى أول موسم بدورى الأضواء والشهرة.

*التشكيل المتوقع لسموحة أمام سيراميكا

ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام سيراميكا مكونا من: "الهانى سليمان، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال، أطهر الطاهر، محمود حليمو، على عزال، محمد كناريا، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو، حسام حسن".

*التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام سموحة

ويبدو التشكيل المتوقع لسيراميكا أمام سموحة مكونا من: "عامر عامر، أحمد محسن، خالد صبحى، طارق سامى، رجب بكار، كوامى بونسو، محمود نبيل، محمد تونى، محمد إبراهيم، شريف دابو، شادى حسين".