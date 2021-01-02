شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يشرح كيف يصبح صلاح محسن لاعب متكامل فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، أن صلاح محسن لاعب الفريق صاحب قدرات فنية عالية وقادر على التسجيل في مرمى الخصوم لكنه مازال يحتاج بعض التوجيهات الفنية حتى يُقدم كل ما لديه خاصة أنه صغير السن.

وشدد موسيماني في تصريحات صحفية عقب مباراة الأهلي ودجلة أمس، الجمعة، في الجولة الخامسة للدوري والتى انتهت بالتعادل السلبي، على أن صلاح محسن بإمكانه أن يكون مهاجم جيد لأنه يمتلك الأمكانيات الفنية التى تؤهله لذلك لكن عليه الأجتهاد وتنفيذ التعليمات.

وشرح المدير الفني للأهلي ما قاله لصلاح محسن خلال مباراة دجلة أمس ، قائلاً: هو لاعب صغير في السن، ويحتاج للتوجيهات ومعرفة كيفية التحرك داخل الملعب والتحرك بالكرة وبدون كرة .

وتابع: نواجه فرق تلعب بتكتل دفاعي دائماً لذا علينا إيجاد حلول لإختراق هذا التكتل وهذا ما قولته لصلاح محسن فلابد من إطلاعه على كل السُبل من أجل إيجاد حلول لمثل هذه الأمور.

وواصل موسيماني :"علينا أن نساعد صلاح محسن فهو لاعب صغير السن، يمتلك القوة والسرعات وكل شيء، لكنه بحاجه للتوجيه ربما لأنه يلعب بالغريزة بشكل أكبر، كما أن الالتزام الخططي عنده ليس بنسبة 100%" ومن هنا علينا علاج مثل هذه النقطة حتى يكون لاعب متكامل ويستفيد الفريق من جميع قدراته وإمكانياته.

محاضرة موسيماني لصلاح في مباراة دجلة