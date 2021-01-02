شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سليمان يحضر جنازة والدة حازم إمام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أحمد سليمان نائب رئيس نادى الزمالك السابق على حضور جنازة والدة حازم إمام نجم الزمالك الحالى التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم .

ومن المقرر أن تقام مراسم الدفن عقب صلاة الجنازة فى مقابر العائلة .

جنازة والدة حازم إمام

جنازة والدة حازم إمام



جنازة والدة حازم إمام

نعى نادى الزمالك، وفاة والدة حازم إمام لاعب الفريق الكروى الأول التى وافتها المنية فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، بعد صراع شديد مع المرض، وكتبت الصفحة الرسمية للنادى عبر فيس بوك: "ينعي نادي الزمالك بخالص الحزن والأسى وفاة والدة لاعبنا حازم إمام، والتي وافتها المنية اليوم، راجين من المَولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يُلهم ذويها الصبر والسلوان".

وأكد عبد الحليم علي، مدير الكرة بنادي الزمالك، أنه سيتم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة إنبي، مساء اليوم، على روح والدة حازم إمام، مضيفًا أن اللاعبين سيرتدون شارة سوداء في المباراة، لمؤازرة زميلهم، موضحًا أن الجهاز الفني قرر على الفور استبعاد اللاعب من المباراة نظرًا لحالته النفسية بعد علمه بوفاة والدته.

وغادر حازم إمام معسكر الفريق المقام حاليًا بعدما تلقى خبر وفاة والدته بعد صراع شديد مع المرض، وحصل اللاعب على إذن من الجهاز الفنى قبل المغادرة.