شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن للتخلص من جيرالدو وقيد بواليا بالقائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسابق مسئولو النادى الأهلى الزمن خلال الأيام الحالية لتسويق الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق لقيد الزامبى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد الذى تم التعاقد معه خلال الساعات الماضية بدلاً منه. وشهدت الأيام الماضية أزمة بين الأهلى وجيرالدو بسبب رفض الأخير عدة عروض خارجية أبرزها من الصفاقسى التونسى، وعروضاً من البرازيل والإمارات والدورى المصرى، وتمسك الجناح الأنجولى بالبقاء فى الفريق أو الرحيل بشرط الحصول على قيمة عقده كاملة، وهو ما يُمثل خسارة كبيرة للأهلى على الصعيد المالى، لذا يأمل مسئولو القلعة الحمراء حسم مصير جيرالدو خلال ساعات من أجل قيد والتر بواليا بدلاً منه، وإن كان النادى سيضع الجناح الأنجولى فى قائمة الانتظار بشكل مؤقت لحين بيعه نهائياً.

وجاء تعاقد الأهلى مع مهاجم الجونة الأيام الماضية بعد فشل محاولات ضم أكثر من لاعب أجنبى آخر، وفى مقدمتهم الأوروجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى الذى كان المُرشح الأول لتدعيم الأهلى، لكن مغالاة صن داونز فى طلباته المالية جعلت الأهلى ينسحب من الصفقة، كما تراجع الأهلى عن ضم التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى للسب ذاته وبدأ الأهلى رحلة البحث عن بديل ووجد ضالته فى مهاجم الجونة الذى أعلن مسئولو القلعة الحمراء التعاقد معه رسمياً مساء أمس الأول، الخميس، لمدة أربعة مواسم تبدأ من يناير الجاري.